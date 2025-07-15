台指期 外資大減空單

台股期現貨昨（15）日同步上漲，台指期上漲263點、至22,810點，逆價差25.94點，外資淨空單減少4,521口至55,352口。期貨商表示，台股中期仍維持偏多格局，惟短線震盪加劇，操作不宜過度追價，應聚焦基本面具支撐的產業龍頭，並留意盤中高檔拉回的布局機會。

台股昨天開高震盪走高格局，受惠輝達H20降規晶片解禁可銷中國大陸，權值電子三王同步走高，盤面以電子零組件族群表現最為強勢，加上金融類股由黑翻紅，帶動指數漲勢擴大，終場指數上漲220點、漲幅0.98%、收在22,835點。

期貨市場方面，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,712口至1,856口，其中外資淨空單減少4,521口至55,352口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,821口至3,536口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前以買買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼樂觀格局，賣權OI大於買權OI差距為4.8萬餘口，買權OI增量明顯不足，目前選擇權多方呈現表態。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，月選擇權呈現樂觀，整體籌碼面樂觀表態。技術面上，目前台股波動率走低態勢不變，短線待成交量能逐漸放大回升後，方能隨量能往上走出明顯波段趨勢。

元富期貨認為，台指期昨日呈開低走高格局，盤中受惠於輝達H20晶片獲准銷向中國大陸的消息面激勵，指數一路走高，終場以紅K棒作收。目前指數站穩在所有均線之上，下方均線向上形成支撐，整體偏多架構沒有改變，短線仍有機會震盪走高。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在22,500點， 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在21,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.14上升至1.31，VIX指數下降0.8至22；外資台指期買權淨金額-1.58億元、賣權淨金額-0.25億元，整體選擇權籌碼面偏多。