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不畏空單！台指期勁揚 再攀本波新高點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台指期15日開盤時以22,529點開低，隨後於附近拉高，終場收在22,810點，上漲263點，漲幅1.17%。聯合報系資料照片
台指期15日開盤時以22,529點開低，隨後於附近拉高，終場收在22,810點，上漲263點，漲幅1.17%。聯合報系資料照片

14日國安基金開會宣布並未出場，但外資淨空單在攀歷史新高，並且將於16日結算，市場擔憂將會造成震盪，台指期15日開盤時以22,529點開低，隨後於附近拉高，終場收在22,810點，上漲263點，漲幅1.17%。

其中，台積電（2330）期收1,115元，上漲20元，電子期上漲1.53%，中型100期貨上漲0.59%。

川普在宣布四輪、24個國家對等關稅後，市場憂心貿易戰將越演越烈，包括歐盟已備妥一份價值210億歐元的對美反制關稅清單，並尋求與印度和其他亞太國家貿易協議中，又傳川普與聯準會主席鮑爾的矛盾加深。

市場法人表示，本周台積電將召開法說，市場預期釋出樂觀展望。然16日台指期結算，外資避險空單持續增加逼近6萬口創下新高，結算前須提防行情震盪。另外新台幣升值仍須留意出口企業公布第2季財報的影響。

川普 台積電 台指期結算

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