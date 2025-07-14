歐盟將反制？美股電子盤走弱 台指期夜盤受累

台指期夜盤14日開盤在美股電子盤跌幅收斂中，以22,524點、下跌23點開出，雖一度跌穿22,500點大關、來到22,462點後，在國安基金續留護盤中，多頭嘗試反撲，指數一度翻紅、來到22,552點，但在晚間9點半左右，指數仍呈弱勢，在22,530點、下跌17點附近遊走。

川普在宣布四輪、24個國家對等關稅後，市場憂心貿易戰將越演越烈，包括歐盟已備妥一份價值210億歐元的對美反制關稅清單，並尋求與印度和其他亞太國家貿易協議中，又傳川普與聯準會主席鮑爾的矛盾加深，25億美元的總部翻新項目已成為攻擊焦點下，道瓊、那斯達克、標普等美股電子盤持續弱勢下跌，而比特幣則站上12萬美元大關，美國十年期公債殖利率、美元指數小幅反彈，而台指期夜盤反彈無力。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，晚間9點過後，多在1,090元、下跌5元附近遊走，電子期下跌約0.2%，半導體期下跌約0.6%，中型100期貨指數下跌約逾0.3%。

台股14日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌136點，收22,614點，其中，外資現貨賣超29.4億元、由買轉賣，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加2,381口至59,873口，再創歷史新高；投信賣超9.6億元，自營商則是賣超76.8億元，三大法合計賣超115.9億元。

市場專家建議，就技術面來說，14日台股早盤開低走低，指數在5、10日均線附近略有支撐，成交金額不到3,000億元，市場持續觀望美國尚未公布的對台關稅稅率外，亦觀望17日即將召開的台積電法說，預期近期台股恐怕難脫量縮整理格局，7月8日型態低點22,190點或可視為多頭延續與否的關鍵點位。