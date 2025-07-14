快訊

關稅未定 國安基金續護盤台股…已投入77億銀彈

「非常不爽俄國」川普：50天內沒達成和平協議 將對俄課100%關稅

今飆37度高溫！留意午後雷雨 周末、下周2熱帶系統接力威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／匯率期 靈活操作

經濟日報／ 記者周克威整理
近期美元指數處於弱勢整理格局，近期雖反彈，但仍未脫離下行壓力。（美聯社）
近期美元指數處於弱勢整理格局，近期雖反彈，但仍未脫離下行壓力。（美聯社）

近期美元指數處於弱勢整理格局，近期雖反彈，但仍未脫離下行壓力；美元疲弱主要受到川普重啟高關稅政策、聯準會政策不確定性，及市場對美國經濟前景疑慮影響。資金避險需求轉向非美貨幣，使美元指數在6月底一度跌破97，創下近三年新低。

在主要貨幣中，歐元表現最強勢。歐元的升值動能來自歐元區經濟韌性提升、通膨回穩、及歐央政策穩健。儘管6月降息1碼，但市場預期後續將暫停降息，避免匯率劇烈波動，進一步支撐歐元走勢。

由於歐元在美元指數比重過半，其強勢直接壓抑美元指數反彈空間，即使日圓、英鎊表現相對平穩，歐元獨強仍使美元指數維持在弱勢區間震盪。

市場資金流向歐洲資產，進一步削弱美元的吸引力，讓美元指數短期難以擺脫下行壓力。

投資人需密切關注歐美政策分化與資金流向，在機會與風險並存的環境中，靈活調整外匯配置策略。

若交易人欲參與歐元兌美元匯率行情，可考慮搭配臺灣期交所推出的外匯期貨，每一口原始保證金目前為800美元，合約價值約2萬歐元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

美元指數 美元匯率 期貨交易

延伸閱讀

高關稅壓力來襲 法人：採取防禦操作、偏好內需導向個股

00933B、00725B 7月16日除息 年化配息率超過6.6%

7月電子期跌 金融期漲

7月台股期指跌216點

相關新聞

台指期 外資空單攀高

台股昨（14）日開低震盪，終場下跌136點、跌幅0.6%、收在22,614點；台指期則下跌216點、至22,551點，逆...

聯亞期保證金調高

臺灣期貨交易所公告調高聯亞期貨契約（OTF）所有月分保證金適用比例，為現行所屬級距適用比例的二倍，係聯亞經櫃買中心公布為...

期貨商論壇／黃金期 留意風險

美國6月非農就業增數等數據表現優於預期，澆熄市場對Fed 7月降息的期待，美元開啟破底反彈行情，為近期黃金期貨行情帶來壓...

期貨商論壇／匯率期 靈活操作

近期美元指數處於弱勢整理格局，近期雖反彈，但仍未脫離下行壓力；美元疲弱主要受到川普重啟高關稅政策、聯準會政策不確定性，及...

群聯、南亞科 挑逾90天

台股持續等待美對台對等關稅開獎，買盤觀望態度濃厚，終場以拉回逾百點收市。盤面上，群聯（8299）、南亞科（2408）等較...

原油、反向ETF 四檔發光

在全球油市供需面趨緊、美國可能對俄羅斯祭出新一輪制裁的背景下，原油多頭氣氛升溫，投資人可留意槓桿型商品期街口布蘭特正2（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。