期貨商論壇／匯率期 靈活操作

近期美元指數處於弱勢整理格局，近期雖反彈，但仍未脫離下行壓力；美元疲弱主要受到川普重啟高關稅政策、聯準會政策不確定性，及市場對美國經濟前景疑慮影響。資金避險需求轉向非美貨幣，使美元指數在6月底一度跌破97，創下近三年新低。

在主要貨幣中，歐元表現最強勢。歐元的升值動能來自歐元區經濟韌性提升、通膨回穩、及歐央政策穩健。儘管6月降息1碼，但市場預期後續將暫停降息，避免匯率劇烈波動，進一步支撐歐元走勢。

由於歐元在美元指數比重過半，其強勢直接壓抑美元指數反彈空間，即使日圓、英鎊表現相對平穩，歐元獨強仍使美元指數維持在弱勢區間震盪。

市場資金流向歐洲資產，進一步削弱美元的吸引力，讓美元指數短期難以擺脫下行壓力。

投資人需密切關注歐美政策分化與資金流向，在機會與風險並存的環境中，靈活調整外匯配置策略。

若交易人欲參與歐元兌美元匯率行情，可考慮搭配臺灣期交所推出的外匯期貨，每一口原始保證金目前為800美元，合約價值約2萬歐元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

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