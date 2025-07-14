期貨商論壇／黃金期 留意風險

美國6月非農就業增數等數據表現優於預期，澆熄市場對Fed 7月降息的期待，美元開啟破底反彈行情，為近期黃金期貨行情帶來壓力。黃金期自4月中創高後至今，已維持長達近三個月的高檔震盪，市場等待新事件觸發多空表態。

近期FedWatch降息機率變動有限，市場共識落在今年9月、12月各降息1碼，7月降息機率於6月非農就業報告公布前一度逾20%，發布後則降至5%。現任Fed主席鮑爾卸任前，市場對於降息預期的變化可能有限。

近期聯準會總部大樓翻修出現成本超支疑慮，川普藉此事件大力抨擊鮑爾的適任性，增加其被迫提早卸任或自行辭任的可能。

假若被迫提早卸去聯準會主席職務，並以親川普派的主席繼任，美國有望加快降息步調，屆時弱勢美元延續，將成為金價續漲創高動能。

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