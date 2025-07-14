台指期 外資空單攀高

台股昨（14）日開低震盪，終場下跌136點、跌幅0.6%、收在22,614點；台指期則下跌216點、至22,551點，逆價差為63.97點。期貨商建議，目前台指期下方均線向上形成支撐，整體偏多架構暫時沒有改變，短線仍有機會震盪走高。

在台指期淨部位方面，昨日三大法人淨空單增加1,970口至1,856口，其中，外資淨空單增加2,381口至59,873口，再攀歷史新高；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加4,472口至5,357口。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI落在21,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.32下降至1.14，VIX指數上升1至22.8。

整體來看，儘管台積電（2330）短期干擾因素多，但AI長線需求與高階製程競爭力仍具支撐，法人預期若排除匯損，第2季實質營收應優於預期，全年美元計價營收年增率挑戰25%仍有機會，後續股價能否再創高點，關鍵仍在本次法說是否釋出足夠強勁的成長展望，扭轉當前壓抑氣氛。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月選擇權呈現樂觀，整體籌碼面略為樂觀。

技術面方面，昨日台積電拉回整理，目前在台股7月9日低點不破下，短線拉回仍可以樂觀操作

元富期貨認為，台指期昨日呈開低走低格局，受權值股疲弱影響，指數盤中不見拉抬力道，終場以黑K棒作收、終止日K連紅。

目前指數站穩在所有均線之上，下方均線向上形成支撐，整體偏多架構暫時沒有改變，短線仍有機會震盪走高。