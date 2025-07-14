全民權證／雄獅 瞄準價內外15%

雄獅（2731）受新台幣兌美元匯率升值、航空票價略降等因素帶動，出國人數持續成長，法人看好今年獲利可望成長逾三成，股息發放水準同步增加，股價兩日完成填息。

觀光署統計，今年前四月出國人次達596萬人，年增11.7%，超過疫前同期，隨暑假旺季到來、新台幣匯率升值，及下半年新增二個連續假期，法人預估全年出境人數將締新猷，有利雄獅營運。雄獅疫後復甦初期挾資金充沛，順利取得機位、飯店、遊輪，加上套裝旅遊經驗豐富且產品多元，營運回升幅度及速度優於同業。

權證發行商建議，買進價內外15%以內、距到期日逾120天相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）