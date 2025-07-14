原油、反向ETF 四檔發光

在全球油市供需面趨緊、美國可能對俄羅斯祭出新一輪制裁的背景下，原油多頭氣氛升溫，投資人可留意槓桿型商品期街口布蘭特正2（00715L）；台股短線高檔震盪、面臨技術面修正壓力，可搭配國泰臺灣加權反1（00664R）作為避險工具，掌握多空機會。

原油方面，法人分析，美國可能擴大對俄制裁，加上印度擴大進口美國原油、鑽井平台數創新低，市場看好油價短中長期表現。美國總統川普近日表態將透過北約支援烏克蘭，並預告將對俄羅斯發表「重大聲明」，引發市場臆測美國可能啟動新一輪能源制裁，因此推升油價勁揚。

另外，國際能源總署指出，夏季旅行與發電需求推動煉油廠開工，全球石油市場實際上比表面更為緊俏。沙烏地阿拉伯8月預計對中國出口原油約5,100萬桶，為兩年來新高。

台股方面，台積電本周將召開法說會，市場提前觀望，因此導致昨（14）日股價走弱、收跌5元至1,095元，失守短期均線。法人分析，台股市場聚焦三大壓力：晶片關稅、美方要求「對等關稅」與新台幣升值帶來的匯兌損失。

法人認為，若排除匯損影響，台積電第2季實質營收仍有機會優於預期，至於後續股價能否再創高點，關鍵仍在台積電法說能否釋出強勁展望，有助後市扭轉當前盤面的壓抑氣氛。

權證發行商建議，看好期街口布蘭特正2、國泰臺灣加權反1等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行短線操作。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過150天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。