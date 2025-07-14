群聯、南亞科 挑逾90天

台股持續等待美對台對等關稅開獎，買盤觀望態度濃厚，終場以拉回逾百點收市。盤面上，群聯（8299）、南亞科（2408）等較有表現，成為亮點。發行券商指出，看好記憶體族群後續表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務領導廠商群聯6月營收為61.98億元，月成長9%，年成長16%；合計第2季178.9億元，年成長13%，創單季歷史新高；累計前六月營收達317.29億元。

法人指出，第3季營收預估將季增中低雙位數，主因客戶備貨需求回升與漲價效應貢獻，此外，預期下半年的成長動能有二：第一，eSSD產品開始放量、第二，邊緣AI端需求提升將加速高附加價值業務，如PCIe 5 Repeater/Controller/aiADAPTIV等的成長，2025年營運仍正向看待。

南亞科為全球第四大DRAM製造商，為國內少數的DRAM研發、設計、製造與銷售商，主要生產利基型DDR3/DDR4記憶體。第2季營運表雖然單季銷量季增七成，但受平均售價（ASP）季減4%至6%的影響，加上新台幣急升導致匯損高達11.24億元，造成單季虧損41.09億元，每股淨損1.32元，連續11季虧損。

法人認為，近期因三大原廠減產，DRAM的價格大幅上漲，DDR4價格甚至溢價於DDR5，但4、5月價格比首季低，隨著6月價格大幅上漲，在下游產品轉向支援DDR5前，下半年有望受惠價格上漲優勢，進一步提升ASP，第3季有望進逐季改善毛利率，第4季拚轉虧為盈。

權證發行商建議，看好群聯、南亞科可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。