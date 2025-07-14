全民權證／定穎 優選逾五個月

定穎投控（3715）受惠產品組合優化及新廠產能挹注，推升營收與獲利表現，法人維持「買進」評等。法人分析，定穎投控2025年積極拓展伺服器市場，目標讓伺服器產品（涵蓋AI Server、GPU、Switch、低軌衛星及網通）占營收比重達50~70%，汽車比重則降至20%。目前多項新品正進入客戶驗證階段，帶來後續成長潛能。

泰國廠首季稼動率約50%，第2季將可升至50%至60%，受惠良率提升及高階HDI產能擴充，下半年產品組合改善將推動營收與產能利用率回升。

看好定穎投控後市股價表現的投資人，可選相關認購權證進行布局。以價內外10%以內、剩餘天數逾150天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（兆豐證券提供）

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