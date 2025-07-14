全民權證／富邦越南 兩檔耀眼

富邦越南（00885）因越南與美達成初步關稅協議，有助市場恢復信心，近一周漲幅逾一成，達10.6%，排行所有ETF第二強。富邦越南經理人陳仲愷表示，越南2025年上半GDP成長率7.52%，創下近15年來最高上半年增幅，第2季GDP年成長率達7.96%，由工業生產及國內消費帶動；外商直接投資到位達117.2億美元，年增率8.1%，為五年來上半年最高水平，一系列經濟數據皆優異。

資金青睞關稅衝擊影響較低板塊，房產類股為盤面熱點類股，防禦性、第2季財報營收動能強勁類股有表現空間。

權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距離到期日逾120天的認購權證，參與這波偏多行情。（元富證券提供）

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