7月電子期跌 金融期漲
台北股市今天下跌136.06點，收22614.97點。7月電子期收1264.9點，下跌16.9點，逆價差2.77點；7月金融期收2157.8點，上漲3點，逆價差5.47點。
7月電子期以1264.9點作收，下跌16.9點，成交523口。8月電子期以1264.4點作收，下跌12.95點，成交57口。
電子現貨以1267.67點作收，下跌10.98點；7月電子期貨與現貨相較，逆價差2.77點。
7月金融期以2157.8點作收，上漲3點，成交246口。8月金融期以2118.6點作收，下跌1點，成交34口。
金融現貨以2163.27點作收，下跌1.55點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差5.47點。實際收盤價以期交所公告為準。
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