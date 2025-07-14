市場保守看待 台指期拉回整理收22,520點

本周台股將面臨三大事項，其中包含國安基金開會、台積電（2330）17日舉辦法人說明會、台指期結算等，台指期14日開盤時以22,670點開低，隨後於附近震盪，盤中一度跌至22,520點，終場收在22,551點，下跌216點，跌幅0.95%。

其中，台積電期收1,090元，下跌10元，電子期下跌1.32%，中型100期貨下跌0.76%。

美國總統川普宣布將對歐盟及其他貿易夥伴加徵關稅後，歐盟計畫加強接觸加拿大、日本等其他同樣受到影響的國家，可能探討聯合應對措施。目前，美歐談判進展緩慢，雙方在汽車、農產品關稅等關鍵議題依然存在分歧。

永豐期貨表示，短線來說，若川普關稅政策偏向正面，台股有望挑戰上檔壓力區；若半導體關稅稅率超出預期，將對供應鏈帶來直接衝擊，市場可能重回保守調節格局。