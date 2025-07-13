快訊

颱風不只一個？吳德榮：歐美預測離台灣不遠 不容忽視

高雄能源公司失火爆炸濃煙竄天 7員工和救火警消4人受傷

大罷免倒數2周 盧秀燕轟賴總統「為什麼不把力氣用於救災」

全民權證／AES 瞄準價內外15%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

AES-KY（6781）6月營收13.42億元，是單月歷史次高、同期新高，主要受惠BBU產品增長動能；下半年營運有優於上半年。

據了解，5.5kW的AI伺服器陸續出貨，預期下世代新晶片AI伺服器將搭載8kW的BBU模組，未來將搭載超過500顆GPU ，BBU規格將再提升，帶動鋰電池用量增加。

法人指出，GB200或GB300的BBU裝設將為選配，AES-KY為合格BBU供應商，將受惠AI伺服器功率密度提高、推升BBU容量密度與ASP上升趨勢。下半年有新5G電信和工業應用的儲能客戶貢獻BBU營收。

權證發行商建議，可買進價內外15%、距到期日90天以上權證。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 伺服器 AI

延伸閱讀

切入AI、HPC有成的飆股

AI神器BBU噴發 體積小、反應快、壽命長

西勝 強攻BBU

AES、順達 四檔電力強

相關新聞

台指期 偏多架構不變

台股上周五（11日）開低走高，終場指數上漲57點、漲幅0.2%、收在22,751點，累計全周上漲203點；台指期上漲15...

期貨商論壇／黃金期 整理型態

美國總統公布多輪關稅信函，各國稅率有升有降，並對關稅執行期限延後至8月1日，市場對期間再次達成新協議產生預期、與主要貿易...

期貨商論壇／奇鋐期 動能轉強

散熱模組大廠奇鋐（3017）6月營收月年雙增，單月營收不僅首度衝破百億元大關，亦同時連續第五個月營收創歷史新高；第2季營...

全民權證／可寧衛 選逾兩個月

可寧衛（8422）受惠高雄205兵工廠汙染場址及固化收入的貢獻，今年第1季毛利率達53%。法人將投資評級由中立調升為「買...

全民權證／AES 瞄準價內外15%

AES-KY（6781）6月營收13.42億元，是單月歷史次高、同期新高，主要受惠BBU產品增長動能；下半年營運有優於上...

全民權證／威強電 兩檔有看頭

威強電（3022）邊緣運算成長主要於生成式AI相關開發跟伺服器平台發展，已拿到英特爾、超微2026年次式代平台開發，預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。