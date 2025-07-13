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全民權證／威強電 兩檔有看頭

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

威強電（3022）邊緣運算成長主要於生成式AI相關開發跟伺服器平台發展，已拿到英特爾、超微2026年次式代平台開發，預計明年上半年會看到一些案子，真正放量在2026年底至2027年初。板卡升級去系統產值CPU一顆5,000美元；板卡數百美元至上千美元，產值相差很大。

預計不少歐美客戶大型專案進入量產，正面挹注營收，加上先前遞延訂單近期出貨，以及投票機等新一代產品，對今年營運正面看待。威強電展望佳還包含AI邊緣運算市場很大，加上IT／OT資訊安全市場成長，特殊應用伺服器專案需求增加等。投資人可挑選威強電統一52購01、威強電群益4A購02等相關權證。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

平台 威強電

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