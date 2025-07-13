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台指期 偏多架構不變

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股上周五（11日）開低走高，終場指數上漲57點、漲幅0.2%、收在22,751點，累計全周上漲203點；台指期上漲157點、至22,764點，正價差為12.97點。期貨商建議，目前台指期穩在所有均線之上，下方均線向上形成支撐，整體偏多架構沒有改變，短線仍有機會震盪走高。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨多單增加202口至114口，其中外資淨空單增加1,124口至57,492口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,653口至885口。

外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局。近月選擇權籌碼樂觀格局，賣權OI大於買權OI差距為3.5萬餘口，賣權OI增量持續大於買權，目前選擇權多方表態不變。

元富期貨認為，台指期上周五開低走高，回測5日線出現買盤拉抬，午盤過後漲勢擴大，終場以紅K棒作收、日K連三紅，創下波段高點。目前指數站穩在所有均線之上，下方均線向上形成支撐，整體偏多架構沒有改變，短線仍有機會震盪走高。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在20,000點，月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落在21,800點。全月未平倉量put/call ratio值由上升至1.32，VIX指數下降0.61至21.8。

群益期貨表示，上周五外資期貨保守布局，自營商選擇權略為樂觀，月選擇權呈現樂觀，整體籌碼面樂觀格局。技術面上，上周五電子金融期齊揚表態，目前在台股波動率走低態勢不變下，短線拉回仍可以樂觀操作。

選擇權 期貨 台指期

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