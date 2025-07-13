期貨商論壇／奇鋐期 動能轉強

散熱模組大廠奇鋐（3017）6月營收月年雙增，單月營收不僅首度衝破百億元大關，亦同時連續第五個月營收創歷史新高；第2季營收季增26.8%、年增79.5%。奇鋐6月營收表現亮眼，主因來自大量出貨AI伺服器水冷散熱零組件，第3季有望維持高檔水準。

展望下半年，奇鋐第3季將面臨GB200與GB300平台交替的轉換期，營收可能與第2季呈現持平或小幅成長；隨第4季為傳統伺服器產業旺季，及GB300平台量產啟動，加上多項專案量產等利多因素，有望推升營運再創高峰。

奇鋐因應客戶需求，目前積極展開海外擴產計畫，越南廠的第一、二期廠房已投產，第三期則預計今年至明年完工，有助於後續水冷模組、分歧管與機櫃等項目的月產能均將明顯擴張。另外，近期美越關稅底定，對於近年積極於越南擴產的奇鋐而言，亦有助進一步穩定國際客戶信心。

技術面觀察，奇鋐期貨自4月觸底反彈後，經歷近三個月的上漲，目前仍維持強勢多頭格局，而月線已連續三個月收紅，無論是日線還是月線結構，皆顯示多方動能持續增強。

奇鋐在技術實力、產能規模及市場布局方面皆具備領先優勢，預期將持續受惠AI浪潮所帶來的產業紅利，整體未來展望仍偏向樂觀，建議投資人可積極關注後市發展潛力。（國票期貨提供）

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