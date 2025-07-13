期貨商論壇／黃金期 整理型態

美國總統公布多輪關稅信函，各國稅率有升有降，並對關稅執行期限延後至8月1日，市場對期間再次達成新協議產生預期、與主要貿易夥伴的緊張情緒緩解，降低對黃金需求。此外美元指數、10年期國債收益率反彈，進而壓抑黃金價格。

從需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金至7月10 日，黃金持有量為947.3公噸，近一月黃金持有量雖維持在950公噸左右，價格卻未能隨之上漲，顯示買方推動力道不足，後續留意是否有新的買盤進場。

觀察最新CFTC非商業交易人籌碼變化來看，前周淨多單持倉部位增加6,976口來到20.1萬口，顯示短線多單再次進場，但幅度不大。目前水位相比於去年高峰的38萬口仍有一段不小的差距，顯示長線多單未有明顯進場的跡象，短線黃金價格上漲不易。

技術面來看，近期雖有關稅議題和地緣政治等因素干擾，但投資人反映並不激烈，上周黃金期貨震盪，落在周、月、季的均線糾結區域整理，同時指標KD收斂走平，整體市場氛圍平靜，短期金價將維持整理型態。

黃金有多元化的交易方式，期貨方面，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合投資人的交易習性並同步全球市場動態，是投資黃金有利的方式。（華南期貨提供）

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