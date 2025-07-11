川普再掀關稅戰火 空頭狙擊台指期夜盤

台指期夜盤11日開盤後，在美國總統川普引燃對等關稅戰火，宣布對加拿大課徵35%關稅，美股電子盤全面皆「綠」中，以22,745點、下跌22點開出，一度大跌逾百點，雖多頭嘗試反撲，但均告無功而返，在晚間9點半前，指數在22,660點、下跌110點附近遊走。

川普在11日早上宣布對加拿大對美出口商品徵收35%關稅，由於加拿大一向是美國最緊密的盟友之一，遭課35%的稅率，超出市場預期，同時，川普還指出，歐盟成員國將於今天或明天收到通知新關稅稅率的信函中，不僅道瓊、那斯達克、標普電子股在11日早上即紅翻黑，且跌幅持續擴大，前二者在市場擔心川普引燃關稅戰火中，儘管川普在最新發言中，指出將對多數貿易伙伴徵收15%或20%的統一關稅，但並無太多助益下，均下跌超過百點，也拖累台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，晚間9點過後，多在1,095元、下跌5元附近遊走，電子期下跌約0.5%，半導體期上漲約0.03%，中型100期貨指數下跌約逾0.4%。

台股11日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲57點，收22,751點，其中，外資現貨買超170.5億元、連四買，但在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,124口至57,492口，歷史新高附近；投信賣超22.7億元，自營商則是買超28億元，三大法合計買超175.8億元。

市場專家建議，目前美國已向24國公布新關稅，雖然台灣不在其中，但美國總統川普接受採訪表示，剩下國家將被課15%至20%的關稅稅率，使市場對台灣稅率有所樂觀期待，11日台股也得以因此收漲；就技術面觀察，大盤已連續2天守住短期均線，且盤中高點也持續走高，11日高點22,770點距離前高22,842點僅相差72點，在短多格局延續下，上檔有望突破22,842點進而挑戰23,000點。