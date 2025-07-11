全民權證／宏碁資訊 選90天
宏碁資訊（6811）6月營收14.2億元，年增11.2%。第2季營收達25.7億元，年增9%。累計上半年營收突破51億元，較去年同期成長12%，單月營收、單季營收及上半年營收均創下歷史新高，且為連續四年持續增長。
第2季在新、舊雲端軟體訂閱客戶貢獻下，宏碁資訊營收年增10%至25.9億元，單季每股純益（EPS）4.16元。在資安及AI應用需求大，將持續帶動營收及獲利成長，今年聚焦三大面向，包含持續深化雲服務、推動數據治理及人工智慧服務和落實區域化經營策略，衝刺業績及獲利持續成長，看好下半年營運將優於上半年，全年營收力拚創新高。
看好個股後市的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期逾三個月的權證入手。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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