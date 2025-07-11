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中砂、昇陽半 四檔有戲

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
中砂董事長林伯全。聯合報系資料照
中砂董事長林伯全。聯合報系資料照

台積電近年積極擴大產能，國內包括新增南科三期兩座CoWoS新廠建設計畫，市場預期中砂（1560）、昇陽半導體（8028）等供應鏈將受惠，權證券商建議，可運用價內外10%以內、有效天期四個月以上的認購權證，參與相關個股走勢。

中砂第2季營收略高於市場預期，單季毛利率在規模經濟及產品組合調整下，將減緩新台幣升值帶來的負面衝擊，達33.5%，稅後純益2.8億元，季增0.5%、年增13.2%，每股純益（EPS）1.9元。

同時，全年營運展望樂觀，主要因SBU持續提升特殊晶圓產出、減少中低階產品供應來調整產品組合，下半年也將於竹南廠擴建30kwpm來因應高階再生晶圓需求，有望帶動ASP持穩至微幅上升，提升獲利。近期供應鏈傳出台積電2奈米對年底目標產能上修，以及在美國P2廠的工程釋單、記憶體客戶台南廠區的擴充等，均為營運潛在動能。

法人預估，中砂今年營收85.5億，年增21.9%，毛利率33.7%，稅後純益14.7億元、年增42.4%，EPS為10.1元。

昇陽半導體預期今年再生晶圓新增的17萬片月產能，6月下旬首先開出六、七成的量，並於剩餘月份線性開出，但目前法人預期，第3季所有產能將開完。

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