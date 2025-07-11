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全民權證／迅得 挑價內外20%

經濟日報／ 記者周克威整理

迅得（6438）6月營收為6.1億元，年增46.9%、月增13.7%，刷新歷史新高紀錄；迅得產品包含自動化設備，相關客戶包含半導體、PCB廠，市場預估，受惠客戶擴充CoWoS廠能，第3季營收可望季增。

法人指出，迅得中壢新生廠預計自今年第4季至明年第1季陸續開出，並於明年初起貢獻營收，將與現有產線形成雙引擎效益，支撐未來出貨與營收規模成長，且隨先進製程推進與區域性擴產趨勢持續，全球半導體設備市場2026至2027年仍具高度成長潛力下，預估今年營收66.5億元，年增三成，稅後純益7億元，年成長22.9%，每股純益（EPS）約8.6元。

看好迅得後市的投資人，建議利用價內外20%以內、有效天期90天以上的商品介入。

（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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