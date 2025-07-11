全新、昇達科 押五個月

台股仍在等待美方「對等關稅」名單而呈現小幅整理，盤面上，全新（2455）、昇達科（3491）等較有表現，成為亮點。發行券商指出，看好網通族群後續表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

全新6月營收2.63億元，月增20.5%、年減11.1%，創第2季的高點；第2季營收7.14億元，季減10%、年減18.4%。

法人指出，InP基板主要美系供應商因產能在中國，而中國發放出口許可包含日本、歐洲但目前並沒有包含台灣；全新從首季就開始驗證其他日、歐系供應商，第3季驗證完畢後就可開始供應，但目前市場都有在搶料，新供應商是否能補足原本主力供應商短缺尚需觀察，法人預估，下半年光電子業務一定會重回成長，但成長性將視InP基板的供貨量影響，靠近年底狀況將更好。

但最壞情形已過，除基板供應議題緩解外，下半年微電子業務受惠中國客戶恢復拉貨以及在美系主力客戶供貨占比提升，微電子業務將呈現穩健復甦。此外，AI眼鏡相關氮化鎵MOCVD機台將在第3季裝機、第4季貢獻營收；還有低軌衛星新產品動能都將在下半年開始逐步貢獻營收。

法人看好昇達科將受惠於LEO衛星擴大6G的服務範疇，更將引領通訊模式從「地面主導」走向「空地融合」，實現真正無所不在的智慧連接的世界，隨著第2季起衛星發射數量明顯增加，將帶動相關供應鏈未來出貨動能提升。其中，頻寬增加、使用頻段上升，預期將帶動高頻通訊元件升級，相關供應鏈有望受惠。

權證發行商建議，看好全新、昇達科可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。