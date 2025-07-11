全民權證／上緯 兩檔動能強

上緯投控（3708）受惠環保耐蝕及環保綠能產品呈現復甦趨勢，其中，環保耐蝕產品過往成長動能大致維持穩健成長，但受惠企業於全球擴廠，因此，今、明年成長動能將優於過往。

環保綠能產品，因中國地區風電標價已開始逐漸回升且原物料價格下降有助於獲利回升，再加上拓展歐洲及印度市場將開始受惠於該地區的綠能政策，因此，整體營收年增率有望超過10%。至於市場需求部分，RE 100的國際大廠仍維持目標且持續購置綠能，其中，AI的CSP大廠因建置資料中心因此對於綠能購置持續。

權證發行商建議，看好上緯投控後市股價表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日120天以上的認購權證，參與這波偏多行情。（元大證券提供）

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