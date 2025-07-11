外資5月來買超逾4千億 觀察指期結算台積電能否創高

美股那斯達克指數續創新高，台股今天上漲57.78點，外資買超新台幣170.55億元。投顧指出，外資5月以來累計買超逾4000億元，有利台股正向發展；市場樂觀預期美國關稅政策，下週台指期結算，台積電能否挑戰新高，將決定台股走向。

台股今天上漲57.78點，收在22751.03點，成交值新台幣3271.26億元；週線翻紅，上漲203.53點。三大法人今天合計買超175.81億元，其中外資及陸資買超170.55億元、自營商買超28億元，投信則賣超22.74億元。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪表示，從台股表現來看，投資人已經預期關稅結果偏向正面。台股目前結構不大漲，也跌不下去，參考先前美國公布日韓關稅稅率25%，日韓股市走勢穩健，且今年以來美股、港股都漲，台股則下跌逾1%、處於低位階，風險相對低。

朱成志指出，類股輪動下，台股陸續反映財報，大立光第2季匯損嚴重，超過3個股本，今天仍上漲95元，代表市場可以接受；不過，南亞科今天跌近9%，且是外資賣超第1名，只因其DRAM報價有點像期貨，加上財報不理想，市場謹慎以對。

朱成志認為，觀察大立光、南亞科股價，現階段股市沒有一定好或壞的情況。主流股仍是AI，但次族群輪動快速，市場氣氛不易再出現對等關稅剛公布時的悲觀氣氛，「川普交易」正在進行，日韓關稅仍有談判空間；而相對於國際股市，台股的低位階優勢目前仍在。

富邦投顧董事長陳奕光接受電訪表示，若下週台指期拉高結算，台積電順利越過高點1160元，以台積電今天收1100元來看須漲逾60元，貢獻指數超過480點，則台股有機會挑戰23200點。

陳奕光說，台股籌碼安定，年初迄今融資減少1000多億元；外資5、6、7月合計買超逾4000億元，籌碼回到外資手中；另外，新台幣升值，資金行情持續，還有政府基金偏多，國安基金未退場，均為利多因素。

至於利空因素，他指出，外資台指期空單仍有5萬6000多口，且企業面臨匯損壓力、急單效益減退。在多空因素交錯下，建議低持股、高週轉率，選股不選市。

外資今天買超前10名依序為元大金、長榮航、中信中國50正2、彰銀、遠東銀、國票金、凱基金、亞泥、定穎投控、合庫金。