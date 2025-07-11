7月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲57.78點，收22751.03點。7月電子期收1282.3點，上漲9.65點，正價差3.65點；7月金融期收2154.4點，上漲24.6點，逆價差10.42點。

7月電子期以1282.3點作收，上漲9.65點，成交634口。8月電子期以1277.35點作收，上漲9.25點，成交12口。

電子現貨以1278.65點作收，上漲1.87點；7月電子期貨與現貨相較，正價差3.65點。

7月金融期以2154.4點作收，上漲24.6點，成交319口。8月金融期以2119.點作收，上漲21.8點，成交29口。

金融現貨以2164.82點作收，上漲17.26點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差10.42點。實際收盤價以期交所公告為準。