快訊

母公司遭查封！街口支付董總親上火線 提4點聲明「資金受信託保護」

房東養的比特犬奪命！母去上班獨留三童在家…4歲小兒子慘被咬死

114分科化學／新課綱4年來最難 連資深補教老師都解得很痛苦

台指期開低走高 挑戰23000大關

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
圖為台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
圖為台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普10日發布第三波關稅稅率通知函，計劃對多數貿易夥伴徵收15%或20%的全面基本關稅，台灣依舊並未出現，台指期11日開盤時以22,519點開低，隨後拉高，盤中最高一度拉升至22,774點，終場收在22,764點，上漲157點，漲幅0.69%。

其中，台積電（2330）期收1,100元，上漲5元，電子期上漲0.76%，中型100期貨上漲0.87%。

輝達（NVIDIA）股價創新高帶旺AI族群、Fed會議紀要暗示年底前可能降息等利多激勵台股重回所有均線之上，目前台股技術面維持高檔震盪，短期技術指標黃金交叉，然美國總統川普第二波關稅通知，台灣仍未在名單中，且半導體晶片關稅也即將發布，關稅議題干擾投資人情緒。

永豐期貨表示，短線來說，若川普關稅政策偏向正面，台股有望挑戰上檔壓力區；若半導體關稅稅率超出預期，將對供應鏈帶來直接衝擊，市場可能重回保守調節格局。

關稅 川普 台股

延伸閱讀

川普剩餘國家關稅15至20％恐僅「基準關稅」！若為真…是憂而非喜

魯拉1句「關稅10%變50%」 金磚國家猶如洩氣的皮球…謝金河：帶給巴西巨大衝擊

川普關稅就是「經濟武器」！邏輯投資：即便談多順利最終拍板仍憑他喜好

川普計劃實施15%或20%的基本關稅 行政院回應了

相關新聞

7月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲57.78點，收22751.03點。7月電子期收1282.3點，上漲9.65點，正價差3.65點；7月金...

台指期開低走高 挑戰23000大關

美國總統川普10日發布第三波關稅稅率通知函，計劃對多數貿易夥伴徵收15%或20%的全面基本關稅，台灣依舊並未出現，台指期...

台指期早盤震盪開低 市場靜待稅率通知函

美國總統川普10日發布第三波關稅稅率通知函，台灣依舊並未出現，台指期早盤11日開低，開盤時以22,519點、下跌88點開...

期貨商論壇／啟碁期 題材多元

啟碁（6285）是緯創集團旗網通大廠，5G FWA、Wi-Fi7、車用、低軌衛星為2025年成長動能，隨著基本面轉強，未...

台指期 外資減碼空單

台股期現貨雙市昨（10）日指數同步走強，加權指數漲166點，收22,693點；台指期則漲177點至22,611點，逆價差...

期貨商論壇／智邦期 吃 AI 紅利

智邦（2345）受惠人工智慧（AI）驅動成長，來自AI相關營收貢獻過半，雲端服務供應商（CSP）占營收三分之二，並布局光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。