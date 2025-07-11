台指期開低走高 挑戰23000大關
美國總統川普10日發布第三波關稅稅率通知函，計劃對多數貿易夥伴徵收15%或20%的全面基本關稅，台灣依舊並未出現，台指期11日開盤時以22,519點開低，隨後拉高，盤中最高一度拉升至22,774點，終場收在22,764點，上漲157點，漲幅0.69%。
其中，台積電（2330）期收1,100元，上漲5元，電子期上漲0.76%，中型100期貨上漲0.87%。
輝達（NVIDIA）股價創新高帶旺AI族群、Fed會議紀要暗示年底前可能降息等利多激勵台股重回所有均線之上，目前台股技術面維持高檔震盪，短期技術指標黃金交叉，然美國總統川普第二波關稅通知，台灣仍未在名單中，且半導體晶片關稅也即將發布，關稅議題干擾投資人情緒。
永豐期貨表示，短線來說，若川普關稅政策偏向正面，台股有望挑戰上檔壓力區；若半導體關稅稅率超出預期，將對供應鏈帶來直接衝擊，市場可能重回保守調節格局。
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