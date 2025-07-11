台指期早盤震盪開低 市場靜待稅率通知函

美國總統川普10日發布第三波關稅稅率通知函，台灣依舊並未出現，台指期早盤11日開低，開盤時以22,519點、下跌88點開出，盤中截至8點55分左右於附近震盪。

美國總統川普10日對NBC新聞表示，他計劃對多數貿易夥伴徵收15%或20%的全面基本關稅。而就在稍早，川普已經在社群平台Truth Social宣布，將對加拿大商品徵收35%的關稅。

10日包括布蘭特原油下跌2.21%、WTI西德州原油則小幅下跌2.65%，黃金小幅上漲、美債小幅下跌，歐洲股市方面漲跌互見，英股小幅上漲1.23%、法股市小漲0.3%、德國股市小跌0.38%。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在20,000點，月買權最大OI落在22,700點，月賣權最大OI落在21,750點。全月未平倉量put/call ratio值由0.98上升至1.27，VIX指數下降1.63至22.88。短線來說，若川普關稅政策偏向正面，台股有望挑戰上檔壓力區；若半導體關稅稅率超出預期，將對供應鏈帶來直接衝擊，市場可能重回保守調節格局。