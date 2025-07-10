全民權證／順達 二檔強強滾

經濟日報／ 記者崔馨方整理

順達（3211）產品涵蓋IT（筆電與平板電池）及非IT（備援電源BBU、儲能系統ESS、電動載具）應用。法人看好，後市受惠產品結構優化與BBU高成長潛力，中長線投資價值浮現。

法人預期，順達2025年在BBU需求爆發帶動下，非IT比重將提升至40%，整體毛利率與獲利能力同步攀升。BBU應用於AI伺服器電源備援，隨GB200機櫃標準升級，每層Compute Tray配置六顆5.5KW模組，未來Rubin平台可望進一步採用8KW規格。公司積極擴充台灣與泰國產能，預估2025年BBU營收年增154%，成為主要成長引擎。

權證發行商建議，看好順達後市的投資人，可挑價內外15%內、剩餘天數120天以上商品介入，藉以放大槓桿利潤。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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