全民權證／智邦 押價內外20%

智邦（2345）6月營收月增34.3%，年增184%，第2季營收606.1億元，季增41.7%。近年搶進AI智慧網卡及AI加速器市場，營運可期。

為加速Ethernet網路的升級，博通推出市場最高階版本的TH6，推動網路傳輸規格將以800G為主流、1.6T產品則進入大規模開發期間，皆有助於ASIC Server市場的健全。智邦目前已完成1.6T的AI資料中心交換器研發及設計，預計年底推出樣品。

智邦搭上AI趨勢，包含AI加速器、智慧網卡、800G產品等都受惠AI資料中心需求明顯成長，目前來自AI相關貢獻營收占比超過五成，而因為掌握大型CSP客戶需求，推升營運成長。

權證發行商建議，可買進價內外20%以內、距到期日120天以上的認購權證參與行情。（國泰證券提供）

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