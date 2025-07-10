全民權證／愛普 挑逾五個月
愛普*（6531）昨（10）日股價由於受惠6月營收月、年雙增、前六月營收也較去年同期成長，激勵市場買盤大舉搶進，拉動股價開高走高，終場大漲7.8%、收304.5元，表現相當強勢。
法人指出，愛普*提供客製化記憶體設計及IP解決方案服務。由於受惠全球AI需求動能強勁，CoWos-S interposer 需嵌入大量電容，愛普提供的解決方案能符合客戶的要求，今年會有顯著營收貢獻，成為推升營運成長的重要動能。
由於營運前景看好，各內外資多給予愛普*「買進」或「優於大盤」的正向評級，吸引買盤追進。權證發行商建議，看好愛普*後市表現的投資人，可挑價內外10%以內、距到期天數五個月以上的權證布局。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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