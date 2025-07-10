T50正2、元債2X 權證四檔靚

市場多空交錯下，槓桿型ETF成為短線操作的重要工具。其中，元大台灣50正2（00631L）受惠AI與半導體族群強勢推升，吸引投資人卡位多頭行情；元大美債20正2（00680L）則適合布局利率反轉下的避險與反彈機會，相關權證可伺機布局。

台股昨（10）日受惠美國第二波關稅清單未波及台灣，加上輝達市值盤中突破4兆美元、那斯達克指數屢創新高，多頭氣勢強勁。值得注意的是，台積電收漲10元至1,100元，為大盤主要推力。

此外，AI與晶圓代工供應鏈輪動活絡，聯發科漲3.3%至1,400元，資金持續聚焦業績與AI伺服器概念股。市場後續關注關稅細節與台積電法說展望，若出現利空，如關稅進展不如預期，法人建議嚴守22,500點支撐，留意保留現金以因應突發波動。

在川普關稅政策反覆不定、市場傳聞不斷的情況下，投資氛圍轉趨謹慎，債市進入震盪期。法人提醒，面對多空交錯的局勢，投資人應避免被錯誤訊息干擾，影響原有資產配置。債券ETF屬於固定收益型商品，具備一定避險特性，在市場波動加劇時仍具配置價值。

展望後市，聯準會仍有降息空間，利率變動將有利長天期美債表現，帶來資本利得機會。對已持有美債ETF的投資人而言，無須過度恐慌，可靜待政策明朗化後的反彈契機。

權證發行商建議，看好元大台灣50正2、元大美債20正2等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行短線操作。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。