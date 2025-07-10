欣興、南電 權證瞄準長天期

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
欣興董事長曾子章。記者尹慧中／攝影
欣興董事長曾子章。記者尹慧中／攝影

台股近日震盪走高，盤面上題材個股輪動表現，PCB族群成為市場關注焦點，其中欣興（3037）、南電（8046）股價表現亮眼，權證發行券商建議，對於相關題材個股偏多的投資人，可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

欣興方面，法人指出，目前觀察高階ABF AI載板、AI HDI產品需求延續，短期而言高階ABF如AI GPU、AI ASIC等以及HDI AI產品仍為主要成長動能，且消費性電子產品將受惠傳統電子產業旺季，預期第3季營收將季增14~17%，長期而言，AI發展浪潮持續助益欣興ABF載板、HDI業務，2025年全年營收預期成長15%至20%。

另外，欣興今年接獲ASIC訂單，陸續於楊梅廠試產和認證，將可大幅改善楊梅廠稼動低落的問題，目標於年底將楊梅廠UTR拉到滿載；隨AI伺服器HDI板良率逐季改善、以及載板缺料有利挑單生產，均有助營運表現。

南電6月合併營收達31.22億元，月減4.49%，年增13.74%，累計上半年營收180.4億元，年增18.52%。

法人指出，南電第2季營收表現主要來自非AI、非800G應用端提前拉貨效應，加上BT載板與RPCB產品需求回溫，帶動產能利用率回升，整體出貨動能顯著提升。

法人表示，南電受惠整體ABF產業谷底回升，一般ABF需求優於預期，看好南電今年ABF業務占比至55%，年增30%。BT業務預期今年占比28%，年增8%，DDR4需求正向。

PCB業務預期今年營收占比17%，年增7%，第2季部分需求提前拉貨，看好第3季需求延續。

權證發行商建議，看好欣興、南電股價後市表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期120天以上的商品介入。

營收 AI

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