市場聚焦關稅政策…台指期夜盤由紅翻黑 高低點落差達188點

台指期夜盤10日盤中走勢震盪，呈現開高走低格局。台指期以22,617點開出，盤初延續日盤強勢，一度攻高至22,695點，但隨著市場對美國經濟數據與川普新一波關稅政策的疑慮升溫，賣壓隨即出籠，指數自高檔急殺，最低下探至22,507點，短線高低點落差達188點，顯示市場情緒波動。

截至晚間10點30分，台指期夜盤報22,570點，下跌37點，跌幅約0.1%，成交口數為22,570口，整體市場買氣略顯觀望。從成交明細來看，買賣力道略呈均衡，買方占52.05%、賣方占47.95%，但內外盤比顯示，外盤成交達10,589口，略高於內盤的11,496口，反映部分投資人選擇於市價追價賣出，風險偏好降低。

從技術面觀察，雖然盤中急挫形成V型反彈，但整體來看，夜盤高點22,695未能有效站穩，短線上方壓力依舊沉重；若後續未能收復開盤價與當日高點，仍須提防再次測試22,500點整數關卡的支撐力道。

期貨法人指出，市場目前仍聚焦關稅貿易細節，以及下周台積電（2330）法說前後的展望變化，整體氣氛偏向觀望。並提醒投資人，若期間出現突發利空，例如關稅政策不如預期，恐引發短線賣壓，建議投資人嚴守22,500點支撐位置，操作上應搭配快、慢線止盈策略，並保留適度現金部位，以因應突發性回檔或市場調整風險。