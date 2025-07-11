期貨商論壇／智邦期 吃 AI 紅利

經濟日報／ 記者崔馨方整理
智邦董事長黃國修。記者黃晶琳／攝影
智邦董事長黃國修。記者黃晶琳／攝影

智邦（2345）受惠人工智慧（AI）驅動成長，來自AI相關營收貢獻過半，雲端服務供應商（CSP）占營收三分之二，並布局光纖及散熱，積極串連AI機櫃整體解決方案；智邦營收連四月創歷史新高、隨著AI應用愈來愈蓬勃將有助智邦營收成長，不妨可以留意智邦期做相關操作。

智邦6月營收245.43億元，連四個月創下新高，月增34.26%，年增184.76%；第2季營收606.05億元，季增41.76%、年增148.25%，亦創單季新高。

智邦成長主要來自AI產業發展，全球東、西方對於AI應用愈來愈蓬勃，AI帶動全球網路發展，目前觀察AI發展不會有盡頭，而網路發展取決於速度、頻寬及低延遲，現已到相對成熟階段；智邦技術都稍有領先，因此審慎樂觀看待後續網路市場發展。

產品研發方面，智邦在2024年推出多項關鍵技術，包括51.2T交換器和800G光纖接口獲得廣泛採用，同時推動新一代交換器和1.6T互連光學技術發展；也持續為超大規模資料中心擴產高密度100G及400G交換器，並推出業界領先的垂直線卡（VLC）專利設計交換器。

展望2025年，智邦稱將持續推動ODM服務、JDM服務、開放基礎架構平台，以及戰略技術投入與合作等四大支柱戰略，積極探索新業務模式，拓展網路之外的AI計算相關技術和產品，透過開放式網路與計算平台結合提供創新解決方案。（群益期貨提供）

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智邦 AI

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