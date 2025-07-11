期貨商論壇／啟碁期 題材多元

啟碁（6285）是緯創集團旗網通大廠，5G FWA、Wi-Fi7、車用、低軌衛星為2025年成長動能，隨著基本面轉強，未來有機會出現盤堅行情，波動率將回歸至長期均值，可透過啟碁期操作。

啟碁三大事業群的營收比重為網通50%、車用28%、連網家庭22%。其中，企業用戶庫存於2024年底去化完畢，2025年拉貨動能開始回溫，預期5G固定無線接入（Fixed Wireless Access）系列產品2025年持續成長，啟碁期可伺機操作。Wi-Fi7產品2024年出貨占比低於5%，2025年出貨逐季成長，預估全年出貨占比將上升至15至20%，成為主力產品線之一。

車用產品包括車聯網與先進駕駛輔助系統（ADAS），2025年營運將隨車市溫和復甦。低軌衛星則受惠美系大客戶持續發射衛星，產品成長動能強勁。啟碁產品線廣泛，各終端應用在2025年均有望重回成長趨勢。

針對關稅問題擬定應對策略方面，啟碁目前產能配置為台灣35%、越南45%、中國15%、墨西哥5%。因應美國關稅政策與客戶分散生產地之需求，未來將增加墨西哥廠產能，降低中國廠產能。

籌碼方面，外資先前持續小幅買超、7月買超擴大，迄今已連續八個月買超，持股比率亦自低檔上升五個百分點至29%，籌碼漸趨穩定。雖近四個月股價呈區間震盪，漲幅相對落後，但籌碼穩定集中後，近期股價已站上月線與季線，線型逐漸翻多。（台新期貨提供）

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