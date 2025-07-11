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台指期 外資減碼空單

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股期現貨雙市昨（10）日指數同步走強，加權指數漲166點，收22,693點；台指期則漲177點至22,611點，逆價差達82.25點，外資未平倉淨空單在連日創高後，出現減少2,343口，降至56,368口。期貨分析師表示，在近期國際經貿局勢風險未除下，建議操作維持謹慎操作的策略節奏。

臺灣期貨交易所昨日公告調整鴻海期貨契約（DHF）等24檔股票期貨契約及鴻海選擇權契約（DHO）等兩檔股票選擇權契約所有月份保證金適用比例，並自11日一般交易時段結束後起實施。

台指期昨日呈現開高震盪走高格局，在權值股台積電（2330）領軍上攻，搭配金融族群同步走揚帶動下，終場大漲177點，以紅K棒作收，日K連二紅。技術面觀察，法人表示，台指目前穩居所有短中長期均線之上，構成下檔有力支撐，整體多方架構可期，短線仍有續攻機會，指數有望延續震盪走高格局。

籌碼面部分，三大法人買超101.7億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,488口至88口，其中外資淨空單減少2,343口至56,368口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,621口至2,538口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在20,000點 ; 月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落在21,800點。

永豐期貨分析，全月份未平倉量put/call ratio值由1.27上升至1.32。VIX指數下降0.47至22.41。外資台指期買權淨金額1.33億元 ; 賣權淨金額0.45億元，因此整體選擇權籌碼面偏多。

展望後市，元富期貨指出，美國總統川普公布最新關稅通知函之際，聯準會也發布6月會議紀要，顯示多數官員預期年內將降息，主因通膨壓力趨緩，經濟與就業市場可能轉弱。另外，台指期雖站穩所有均線之上，不過，近期成交量偏低，市場觀望情緒濃厚，並持續關注美國對台課徵關稅的後續發展。

臺灣期貨交易所 台指期

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