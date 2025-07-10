川普二輪通知出台、台灣仍未出現 台指期走高收22,611點
雖美國總統川普第二波關稅通知，台灣仍未在名單中，但惟輝達（NVIDIA）股價創新高，市值站上4兆美元，激勵台指期10日以22,470點開盤，隨後拉高，盤中最高一度拉升至22,647點，終場收在22,611點，上漲177點，漲幅0.79%。
其中，台積電（2330）期收1,095元，上漲5元，電子期上漲0.83%，中型100期貨上漲0.01%。
在關稅部分，川普政府7日起陸續寄發關稅通知函，首波涵蓋日本、南韓、泰國、印尼、馬來西亞等14國，稅率區間落在25%至40%；9日再新增6國稅率。不過目前公布名單中尚未見台灣，市場仍密切觀察後續是否擴大適用範圍。
永豐期貨表示，短線來說，若川普關稅政策偏向正面，台股有望挑戰上檔壓力區；若半導體關稅稅率超出預期，將對供應鏈帶來直接衝擊，市場可能重回保守調節格局。
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