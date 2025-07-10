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期貨商論壇／大小台 雙向操作

經濟日報／ 記者周克威整理
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

川普本周公布14個國家包含日本、南韓、馬來西亞稅率為25%，印尼為32%，柬埔寨、泰國、寮國、緬甸稅率最高介於36%~40%，當下對於金融市場影響，日圓與韓圜還有其他亞幣則出現1%的貶值幅度，10年債殖利率則走升，整體來說，對金融資產的影響幅度不算太大。

川普再次確認8月1日將是關稅的最終日期，不會再改變或延期，且宣稱在接下來幾天的時間內，將陸續發送關稅信函給各國，可能會有15~20個國家收到，稅率有可能高達70%。

同時指稱歐盟可能在兩天後發布關稅信函，並批評歐盟的數位服務稅侵害美國科技公司。

川普再將矛頭指向產業關稅，宣布將對進口的銅實施50%的關稅，使得COMEX銅價昨（9）日漲幅超過10%，另外，也將對於藥品實施最高200%的關稅，最後是半導體關稅，但沒有說明具體的時間與稅率，市場情緒雖受到影響，但沒有太大波動，可能是認為川普目前對於關稅稅率只是恐嚇手段，且還有三周的時間可以談判，接下來將陸續會有協議敲定。

台灣部分，由於目前尚無結論，因此影響近期台指期表現弱勢，直到昨（9）日才止跌反彈。由於目前台灣適用的稅率尚不明朗，因此建議投資人可待實際結果出爐後，評析多空趨勢，再透過大小台進行偏多或偏空操作。（凱基期貨提供）

川普 期貨交易 關稅

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