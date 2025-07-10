期貨商論壇／匯率期 避險利器

美國總統川普7日公布對日、韓等14國課徵的關稅稅率，這些國家面臨的稅率介於25%至40%不等，且簽署行政命令，將關稅截止日期從7月9日延長至8月1日，市場期待還有協商空間，對於關稅政策後續發展仍持觀望態度。

日本政府數據顯示，5月實質薪資年減2.9%，連五個月陷入萎縮、為20個月來最大降幅，市場對日本央行短期升息預期降溫，日央下一次政策決定將於7月31日公布，預期基準利率將維持在0.5%不變。值得關注的是，在美國關稅釀成全球不確定性之際，澳央8日意外宣布按兵不動，主要利率維持在3.85%，消息公布後，澳幣應聲走揚。

技術面來看，美元指數近期跌深反彈，接連收復短期均線，不過上方仍有多條下彎均線反壓，上檔壓力沉重，因此在突破月線反壓前，整體空方架構沒有改變。美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力，適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）