台指期 短線有望走高

台股昨（9）日開低走高，終場指數上漲164點、漲幅0.7%，收在22,527點；台指期則上漲176點、至22,434點，逆價差為93.01點。期貨商建議，由於目前台指期除站穩年線外，下方均線向上形成支撐，整體偏多架構未遭到破壞，短線仍有機會震盪走高。

台指期淨部位方面，昨日三大法人淨空單增加1,073口至1,576口，其中外資淨空單增加1,181口至58,711口，再攀歷史新高；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少977口至5,159口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位並無明顯多空布局；近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為2.9萬餘口，賣權OI增量持續大於買權，目前選擇權多方表態。

群益期貨表示，外資期貨偏空布局，自營商選擇權保守態勢，月選擇權呈現樂觀，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，昨日台積電（2330）、聯發科攜手撐盤，台股目前測試年線位置有撐，短線拉回仍可樂觀操作。

元富期貨認為，台指期昨日開低震盪走高，早盤低開後回測月線支撐，所幸月線具備支撐力道，盤勢迅速穩住，午盤過後買盤敲進，推升指數再度走高，終場以紅K棒作收。目前指數除站穩年線外，下方均線向上形成支撐，整體偏多架構未遭到破壞，短線仍有機會震盪走高。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在20,000點，月買權最大OI落在22,700點，月賣權最大OI落在21,750點。全月未平倉量put/call ratio值由0.98上升至1.27，VIX指數下降1.63至22.88。短線來說，若川普關稅政策偏向正面，台股有望挑戰上檔壓力區；若半導體關稅稅率超出預期，將對供應鏈帶來直接衝擊，市場可能重回保守調節格局。