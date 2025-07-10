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全民權證／台光電 兩檔閃亮
台光電（2383）受惠AI應用擴張，法人預估在ASIC需求超預期、800G Switch產品周期帶動下，公司2025年獲利展望樂觀，全年每股純益（EPS）上調至46.08元。
法人分析，台光電橫跨GPU與ASIC AI伺服器市場，其中在ASIC領域幾乎獨家供應，隨著Google、Meta產品進入量產期，預期全年ASIC營收貢獻可達27.6%。台光電預計今年第2季至第4季陸續開出黃石、馬來西亞與中山廠產能，年底總產能將由目前的430萬張提升至580萬張。其中黃石廠5月新增產能已全面滿載。看好台光電後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期200天以上的權證介入，藉以放大槓桿利潤。（永豐金證券提供）
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