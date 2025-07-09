0050、期街口道瓊銅 夯

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股在AI與半導體動能帶動下持續高檔震盪，其中元大台灣50（0050）人氣不墜；同時，川普宣布對銅課徵50%關稅，使銅價大漲，推升期街口道瓊銅（00763U）單日飆升逾一成，成交量創新高，相關權證近期可伺機布局。

昨（9）日是對等關稅延期的最後期限，市場聚焦七國貿易決策，並直接點名半導體關稅，凸顯台灣在未來談判中仍面臨漫長且充滿挑戰的路程。盤勢方面，在台積電與聯發科齊揚帶動下，指數翻紅，顯示多方信心尚未瓦解。結構上，AI伺服器、高速運算與半導體族群表現相對強勢。

此外，川普對半導體、鎳、銅等大宗商品釋出強硬關稅立場，也成為短線壓力來源。法人表示，銅製相關產品是民眾不可或缺的基本消費品，並廣泛用於建築、運輸、電子和許多其他行業，一旦美國對銅徵收高關稅，勢必加重美國的通膨狀況，而且美國每年約有一半的銅需求依賴進口，卻只有三家銅冶煉廠，即便美國的目標很明確，就是要把對工業部門至關重要的銅生產能力帶回美國，也無法在短時間之內顯著提高產能，因此預期在美國冶煉產能顯著提高之前，銅價的長線趨勢仍有可能維持偏多格局。

權證發行商建議，看好元大台灣50、期街口道瓊銅等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行短線操作。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過60天以上等條件為主。

半導體 美國 關稅

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