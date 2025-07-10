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世芯、創意 四檔後勁強

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
世芯董事長沈翔霖。聯合報系資料照
世芯董事長沈翔霖。聯合報系資料照

AI應用對算力需求巨大，隨四大CSP積極投入，ASIC未來營運前景看好，法人圈看好世芯-KY（3661）、創意（3443）等業績前景，權證券商建議，可利用相關認購權證，參與個股走勢。

法人指出，隨AI需求快速成長，包括輝達H100、GB200等通用GPU雖強大，但功耗高且價格高昂，而ASIC因針對特定任務優化，能提供更高能效比，且長期量產成本較低，成為CSP降低對輝達、AMD依賴的關鍵。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

此外，隨著AI推論時代來臨，ASIC專為特定AI任務設計，更能精準匹配推論時代所需的應用場景，更凸顯ASIC的客製化優勢，預估2025年起出貨量將顯著成長。

世芯-KY第2季營收將為近期最低點，第3季雖AWS晶片及GAUDI 3不再貢獻營收，不過車用ADAS晶片將開始進入量產，營收將呈現增長，第4季則開始有Trainium 3 NRE及虛擬貨幣開始貢獻營收，全年營收預估維持420億元不變。法人認為，明年第1季將小量量產Trainium 3，整體Trainium 3將貢獻明年營收約當400~450億元，全年預估營收將達到820億元以上，每股純益（EPS）上看125元。

創意方面，雖4、5月雖然營運動能較弱，不過，6月將有大筆NRE將認列營收，此外，今年第4季將有虛擬貨幣及MAIA 200開始量產，營收將大幅攀升，明年將完整貢獻營收，另外在其他AI ASIC方面，經過訪查，MITA 3也將透過創意投片，將貢獻明年營收90~100億元，整體明年EPS調升至38.5元。權證發行商建議，看好世芯-KY、創意股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期四個月以上的商品入手。

AI 營收

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