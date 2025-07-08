卜蜂、統一 四檔活力旺

卜蜂（1215）、統一（1216）在事業體發展上較不受對等關稅影響，美元指數持續走弱，也讓國內內銷企業更有利基，後續業績成長性展望正向。

卜蜂養豬事業獲利豐，目前全國養豬頭數約521萬頭，豬價去年以來逐漸走揚，今年6月到7月初豬肉價格已來到一公斤100元以上，豬價上漲時，利差擴大，公司將受惠。卜蜂今年第1季養豬事業獲利亮麗，第2季豬價仍在高檔，預料獲利也相當不錯，下半年中元節、中秋節後進入消費旺季，看好後續養豬事業的獲利。

第1季食品加工業物約占營收20%，7月桃園廠投入營運後，月產量可從2,500噸成長至3,000噸，卜蜂食品加工的營收與獲利將隨規模擴增而成長。

飼料市場目前仍較混亂，原料價格出現國內價格低於進口價的倒掛現象，不過這樣的現象後續將會改善。

另外，因新台幣升值、預期進口原料價格下跌、國內飼料價格立即反應有降價壓力，目前飼料事業已一半自用，且未來逐漸轉型，市場價格波動的壓力會減輕。

統一方面，隨著事業版圖龐大，中國大陸營運表現持續超前。統一中控今年第1季獲利強勢年增32%，歸因於產品力和售點冰櫃進一步布建。

大陸4月營收表現良好，飲料營收達雙位數成長，食品則維持第1季的高個位數增長。統一今年大陸營收有望年增 6~8%，並預期毛利率將年增逾0.5個百分點。隨著旗艦產品升級和規劃一系列新品上市，統一中國營運表現將持續超越同業。

統一去年宣布收購Yahoo 台灣及入股PChome，跨足線上電商市場。透過集團現有基礎及通路，未來有望釋放出新商機，數位經濟為未來營運增添想像。

看好相關個股表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期120天以上的權證入手。