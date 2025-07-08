全民權證／富世達 挑逾150天

富世達（6805）今年第2季手機營收將季增，動能來自華為的新機軸承拉貨，而伺服器營收可能下滑，主因ODM的GB200機櫃組裝進度低於預期，使富世達快接頭模組營收減少，預估單季營收季增3%，產能利用率提高將使毛利率季增至23.2%。

展望後續，富世達將持續受惠於GB200放量，且過往伺服器滑軌主要用在通用型伺服器為主，目前已送樣測試AI及ASIC伺服器滑軌，預計今年第3季開始明顯貢獻營收，法人預估第3季營收可望季增20%。此外，除AWS以外的水冷ASIC訂單已經進入測試階段，有機會取得訂單，帶動伺服器業務營收持續轉佳。

權證發行商建議，看好富世達後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期150天以上的商品介入。（元大證券提供）

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