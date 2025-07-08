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川普發首批新關稅通知 全球市場靜待再出招！台指期夜盤多空對峙

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤8日開盤後，全球市場靜待美國繼續揭露各國對等關稅稅率，美股電子盤漲跌不一走勢中。台股示意圖。記者林澔一／攝影
台指期夜盤8日開盤後，全球市場靜待美國繼續揭露各國對等關稅稅率，美股電子盤漲跌不一走勢中。台股示意圖。記者林澔一／攝影

台指期夜盤8日開盤後，全球市場靜待美國繼續揭露各國對等關稅稅率，美股電子盤漲跌不一走勢中，以22,275點、上漲17點開出後，一度上衝至22,300點關卡，但隨即又回落至盤下，測試22,200點支撐，在晚間9點半前，多維持在22,260點、平盤上下震盪遊走。

美國總統川普在8日凌晨發出多份對等關稅信函，包括日、韓商品加徵25%，緬甸與寮國40%，柬埔寨與泰國36%，孟加拉與塞爾維亞35%，馬來西亞、哈薩克與突尼西亞25%。

中、日、韓股市逆勢上漲，台股跌勢則是收斂，而夜盤開出後，由於市場靜待川普更多的關稅信函，道瓊電子盤多在平盤下遊走，那斯達克、標普電子盤則是小紅，多空頓失依據中，夜盤多在10日、月線間震盪，維持小紅、小黑走勢。

其中，台積電在夜盤交易中，晚間9點30分左右，多維持在1,080元、平盤附近遊走，電子期也在平盤震盪，中型100期貨指數下跌約0.2%。

台股8日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌66點，收22,362點，其中，外資現貨買超3.5億元、由賣轉買，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加742口至57,530口，再創歷史新高；投信賣超0.5億元，自營商則是買超44.7億元，三大法合計買超47.7億元。

市場專家建議，就技術面觀察，8日台股在對等關稅生效日由7月9日延至8月1日，市場預期稅率仍有轉圜空間中，日股小漲0.2%，韓股意外大漲1.8%，帶動台股跌幅收斂，但已回補6月25日多方缺口（22,201至22,284點），所幸最後重返月線、年線以及短線支撐22,256點之上，接下來盤勢有機會止穩反彈，不過，反彈有待站上短期均線後才能進一步持續彈升，否則後市仍有可能回測8日低點22,190點。

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