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期貨商論壇／黃金期 高檔整理

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。路透
黃金示意圖。路透

2025年上半年以來，黃金期貨表現強勢，近期國際黃金主力合約價格維持每盎司3,300美元附近震盪整理。隨近期投資市場聚焦全球經濟動能、聯準會貨幣政策以及美國關稅等三大議題，機構法人看好金價今年底有機會挑戰3,700美元。

首先，美國關稅政策的不確定性再次成為黃金市場的重要支撐因素；隨美國總統川普陸續宣布對日本、韓國等國家稅率由25%~40%不等，市場避險情緒再度升溫，有利金價維持高檔整理格局。

其次，全球央行持續增加黃金儲備，根據世界黃金協會統計，年初至今央行持續大幅購金，尤其是新興國家，透過增持黃金來降低美元儲備風險，進一步鞏固黃金價格下檔支撐。

此外，美國經濟數據近期表現分歧，市場普遍預期，美國聯準會短期內仍可能維持高利率，但未來貨幣政策將逐步轉向寬鬆，長線仍利於黃金上攻。

不過，短線內若美國就業或通膨數據持續強勁，可能引發短暫回檔風險。機構近期預測則呈現審慎樂觀態度，高盛認為2025年底金價有機會挑戰3,700美元，摩根大通也看好年底可達3,600美元。（永豐期貨提供、記者周克威整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 美國聯準會 金價

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