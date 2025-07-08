期貨商論壇／台指期 提防賣壓

富邦期貨分析師曹富凱指出，美國總統川普公布新一輪關稅清單，預告8月1日起，將對多國商品加徵高額關稅，包括對緬甸與寮國商品課徵40%關稅，對柬埔寨與泰國課徵36% ，對印尼課徵32%，而對日本、南韓及馬來西亞則加徵25%。

顯示川普政府對全球貿易施加更強硬壓力，並被市場視為推動「對等關稅」計畫的新階段，引發全球貿易戰疑慮。

從市場面觀察，若台灣關稅落在市場預期的10%至20%區間，因低於其他亞洲出口國，台股有望震盪走高；但若課徵超過20%，甚至高於日本、南韓、馬來西亞的25%，則可能引發下跌。

此外，台灣出口結構與美國市場高度連結，若遭受高關稅衝擊，恐影響電子、機械等主要產業表現。

整體而言，面對金融市場的不確定性，加上外資期貨淨空單再創新高，避險情緒升溫，投資人需密切關注美方後續政策動向，並留意台灣是否被列入關稅名單，以評估潛在風險。

綜合技術面與籌碼面分析，外資持續採取避險策略，顯示其居高思危的態度未變。台指期目前上方壓力沉重，若市場情緒持續偏空，須提防獲利了結賣壓擴大。（富邦期貨提供、記者周克威整理）

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