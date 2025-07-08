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台指期 籌碼面保守

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（8）日期現貨同步下跌，台指期下跌77點收22,251點，與現貨逆價差為111.27點，外資未平倉淨空單增加742口至57,530口續創新高。期貨商表示，台股重心仍在關稅進展與國際禿鷹基金對亞股資金流向的影響，投資人須留意國際政治經濟變化對市場風險偏好的干擾。

台股昨天呈開低震盪格局，電子權值股大多延續頹勢，拖累指數一度下跌逾200點。

台指期下跌77點，至22,251點，逆價差為111.27點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,218口至503口，其中外資淨空單增加742口至57,530口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,120口至6,136口。

其中，外資現貨小買，期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為2.2萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠。

周選擇權方面，買權OI增量持續大於賣權，目前選擇權空方略為表態。永豐期貨表示，昨日選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.01下降至0.98，VIX指數下降0.6至24.51。外資台指期買權淨金額-0.99億元、賣權淨金額-0.83億元，整體選擇權籌碼面中性。

群益期貨指出，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守態勢，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面保守看待；技術面上，台股月線上下拉鋸震盪，目前仍待量能逐漸放大回升後，短線方能打破目前的區間僵局走出明顯趨勢。

元富期貨認為，台指期昨日呈開高走低格局，早盤開高後隨即遭遇賣壓，不過回測月線出現買盤拉抬，終場指數以黑K棒留下影線作收、日K連三黑。目前指數除站穩年線外，下方均線向上形成支撐，整體偏多架構未遭到破壞，短線仍有機會震盪走高。

台指期 期貨 選擇權

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